Астраханец пойдет под суд за мат в адрес волгоградского полицейского

СЕГОДНЯ 14:28 2018-11-30T14:29:12+03:00

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Алкоголь в больших дозах никого до добра не доводил. А чаще становится источником больших неприятностей. Безработный астраханец приехал в Волгоград по делам. Обратно решил добираться до дома поездом. Перед поездкой изрядно принял на грудь. Когда он увидел сотрудника полиции, то решил, что его жизнь слишком скучна. Он подошел к стражу порядка и стал его материть, оскорблять. Окружающие пассажиры с любопытством наблюдали за этой сценой. Полицейский предупредил, что он находится при исполнении, но 27-летнего астраханца это не остановило.

В итоге на молодого человека возбудили уголовное дело по статье 319 УК РФ - оскорбление представителя власти. Ему грозит штраф или обязательные работы до 360 часов.

Кстати, видимо «приставать» к полицейским на вокзале становится модным. Буквально на днях уголовное дело возбудили в отношении волгоградца, который обматерил и даже пнул сотрудника линейной полиции.