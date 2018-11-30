2018-11-30T13:53:46+03:00
Общество

Коммунальщики заканчивают менять теплотрассу в центре Волгограда

Старые трубы не трогали уже 50 лет
Екатерина МАЛИНИНА
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Трубы укладывают с надежной теплоизоляцией. Фото: "Концессии теплоснабжения"Трубы укладывают с надежной теплоизоляцией. Фото: "Концессии теплоснабжения"
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Изношенных и старых сетей в Волгограде много, слишком много. Отремонтировать все сразу невозможно. Но у коммунальщиков грандиозные планы, которые постепенно воплощаются в жизнь. Очередной объект заканчивает «Концессия теплоснабжения» на улице Коммунистической. Там обновляют 180 метров старого трубопровода. На месте ржавых, прогнивших коммуникаций, которым уже около пятидесяти лет, будут новенькие трубы с пенополиуретановой изоляцией. Специальный слой позволит снизить потери тепла, что в конечном счете, скажется и на цифры в платежках многих волгоградцев. Сейчас как раз идут монтажные работы.

Как сообщили «КП-Волгоград»в компании, полностью работы закончат к середине следующей недели. После этого в очень короткие сроки коммунальщики восстановят дорогу и уберут ограждение. Так что эту зиму жители блилежайших домов проведут без аварий и с теплом.

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