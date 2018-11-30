2018-11-30T12:09:03+03:00
Общество

Волгоградским бизнесменам предлагают украсить город к Новому году

Мэрия объявила конкурс на лучшее оформление
Екатерина МАЛИНИНА
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Цель конкурса - сделать город красивым.Цель конкурса - сделать город красивым.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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До нового года еще целый месяц, но очень многие магазины уже готовятся к празднику. Где-то поставили елку, где-то развесили гирлянды. Ну а ближе к 31 декабря гирлянд и украшений станет еще больше. Чтобы как-то стимулировать владельцев магазинов, кафе, салонов красоты, ателье преобразиться к Новому году, мэрия объявила конкурс. Чиновники предлагают побороться в шести номинациях: «Лучшее новогоднее оформление торгового комплекса (торгового центра)», «Лучшее новогоднее оформление магазина», «Лучшее новогоднее оформление нестационарного торгового объекта», «Лучшее новогоднее оформление ресторана», «Лучшее новогоднее оформление кафе, бара (столовой)», «Лучшее новогоднее оформление объектов сферы услуг» и «Лучшее новогоднее оформление объекта торговли, общественного питания или сферы услуг по результатам открытого голосования».

Участникам нужно отправить в районные администрации или им на электронный адрес альбом с фотографиями, которые отражали бы созданную атмосферу праздника. В особый зачет пойдет не только внутренне убранство, но и обустройство прилегающей территории: украшенные деревья, светящиеся персонажи, детские городки.

Заявки нужно отправить до 20 декабря. Одновременно будет проходить голосование на сайте www.volgadmin.ru. Экспертное жюри определит по три лучших на каждую номинацию. Также обещают и приз зрительских симпатий.

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