В Астрахани закрыли сайт, на котором рассказывали, как убивать бродячих собак

СЕГОДНЯ 11:07 2018-11-30T11:07:22+03:00

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Во всемирной паутине терабайты разного рода информации. И не вся она безопасна для психического здоровья человека. Следить за контентом и за тем, что творится в интернете, должны надзорные органы. В Астраханской области прокуратура Харабалинского района потребовала закрыть сайт догхантеров. Администраторы размещали на нем подробные рассказы, как можно убить бродячих собак, как подкинуть отраву, чтобы животное дольше мучилось. Суд встал на сторону прокуратуры, которая посчитала, что подобная информация способствует совершению преступлений. Начитавшись про способы, пользователи могли пойти уничтожать дворняг. А это уже уголовная статья: жесткое обращение с животными.

По требованию суда Роскомнадзор заблокировал сайт. Правда, администраторы никакое наказание не понесут. За подобные вещи УК не предусматривает статьи. Так что не факт, что через пару дней догхантеры не создадут новый сайт.