2018-11-30T12:26:28+03:00
Происшествия

В Волгограде женщина, лишенная прав за пьянство, отправила пассажирку на больничную койку

Она не уступила дорогу другой машине
Екатерина МАЛИНИНА
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В аварии в Дзержинском районе пострадали два человека.В аварии в Дзержинском районе пострадали два человека.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Авария произошла 29 ноября в 10-40 утра. 32-летняя на Фольксвагене Гольф ехала по улице Пельше в Краснооктябрьском районе. Женщина чувствовала себя «королевой», поэтому решила не уступать дорогу «шестерке», которая выезжала с улицы Таращанцев, хотя была должна. За рулем русского авто был 53-летний мужчина. Он не пострадал, а вот его пассажирке потребовалась медицинская помощь. У нее многочисленные травмы. На «скорой» пенсионерку доставили в больницу.

Как выяснили сотрудники ГИБДД, женщина-водитель села за руль без прав. Ее лишили водительского удостоверения за вождение в пьяном виде. Сейчас ее ждет новое наказание.

Двое пассажиров пострадали в Дзержинском районе. Там 45-летний водитель «Мерседеса» при повороте с шоссе Авиаторов на улицу Лесогорскую столкнулся «пятеркой». Русскую легковушку отбросило на «островок безопасности». 26-летний водитель ВАЗа и его 19-летний пассажир оказались в больнице.

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