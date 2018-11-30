Почти полмиллиона волгоградцев получают льготы на оплату «коммуналки»

СЕГОДНЯ 09:56 2018-11-30T10:24:52+03:00

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Плата за жилищно-коммунальные услуги растет каждые полгода, в отличие от зарплат. Для многих все труднее и труднее платить за ЖКХ вовремя. Ну а те, у кого плата за коммуналку превышает 22 процента дохода на человека (при условии лимитированных квадратных метров) могут рассчитывать на льготы. Как сообщает Волгостат, в Волгоградской области за 9 месяцев этого года с января по сентябрь субсидией воспользовались 489 400 человек. Всего из бюджета на это выделили 2 289 миллиона рублей. То есть каждый пятый волгоградец получает в среднем социальную поддержку на коммунальные услуги порядка 519 рублей. В прошлом году эта цифра была чуть меньше – 478 рублей.

Кстати, еще одно условие получения льгот – полное отсутствие долгов. Так что платите вовремя. А то могут и в отпуск за границу не выпустить и коллекторов направить, как в случае с долгами за капремонт.