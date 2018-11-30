2018-11-30T09:30:30+03:00
Общество

В волгоградских школах и детсадах нашли «плохую» еду

Столовые оштрафовали на 213 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Серьезных нарушений не нашли, а вот "бумажных" замечаний много.Серьезных нарушений не нашли, а вот "бумажных" замечаний много.Фото: Мария АНАНОВА
Изменить размер текста:

Школьные столовые и питание в детских садах у Роспотребнадзора под постоянным контролем. Ведь на кону – здоровье и жизнь детей. С начала года ведомство проверило 69 образовательных учреждений. Взяли 100 проб продуктов и 230 проб готовой еды. Забраковали 2 процента образцов. Основные претензии ревизоров: у продуктов нет маркировки, нет полной информации в документах, из которых было бы ясно качественный продкут или нет. Также нарушались сотрудниками условия мытья посуды, заполнение специальных журналов здоровья. Повара и посудомойки приходили на работу без колпаков и в грязных халатах.

Всего за три месяца ведомство составило 60 протоколов и выписало штрафов на 213 тысяч рублей.

Кстати, в этом учебном году в Волгоградской области все больше детей стали питаться горячим – 82 процента школьников. Еще больше цифра по ученикам начальных классов. Правда, есть районы, где ситуация хуже. Так в Котельниковском районе всего 65 процентов учащихся могут получить суп или котлету с пюре, в Камышине 75, а в Волгограде 74 процента.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Коммунальщики заканчивают замену теплотрассы в центре Волгограда
Волгоградским бизнесменам предлагают украсить город к Новому году
В Астрахани закрыли сайт, на котором рассказывали, как убивать бродячих собак
В Волгограде женщина, лишенная прав за пьянство, отправила пассажирку на больничную койку
Почти полмиллиона волгоградцев получают льготы на оплату «коммуналки»
В Астрахани закрыли частный садик из-за кишечной инфекции
Под Волгоградом на пожаре снова погибли люди
Волгоградка завоевала «золото» и «бронзу» на Гран-При по прыжкам в воду
Две именитые волгоградки вошли в состав центрального штаба ОНФ
Волгоградец через суд вернул продавцам бракованную «Ниву»
Инвесторы вложили в волгоградскую медицину три миллиарда рублей за пять лет
На волгоградских ж/д станциях построят грузовые дворы, чтобы разгрузить трассы
Волгоградского директора наказали за отказ принять на работу инвалида
Волгоградцам предлагают не упустить шанс и выбрать имя аэропорту в оставшиеся два дня
Волгоградская область попала в аутсайдеры по темпам промпроизводства в России
Волгоградцам вернули 10 миллионов рублей за некачественные товары и услуги
Проект обновленной Центральной набережной стал одним из лучшим в стране
В Астрахани таксист сбил мужчину, а затем еще раз на него наехал
Два волгоградца обчистили в Астрахани 33 гаража: украли вещей на полмиллиона рублей