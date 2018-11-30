В волгоградских школах и детсадах нашли «плохую» еду

СЕГОДНЯ 09:30 2018-11-30T09:30:30+03:00

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Школьные столовые и питание в детских садах у Роспотребнадзора под постоянным контролем. Ведь на кону – здоровье и жизнь детей. С начала года ведомство проверило 69 образовательных учреждений. Взяли 100 проб продуктов и 230 проб готовой еды. Забраковали 2 процента образцов. Основные претензии ревизоров: у продуктов нет маркировки, нет полной информации в документах, из которых было бы ясно качественный продкут или нет. Также нарушались сотрудниками условия мытья посуды, заполнение специальных журналов здоровья. Повара и посудомойки приходили на работу без колпаков и в грязных халатах.

Всего за три месяца ведомство составило 60 протоколов и выписало штрафов на 213 тысяч рублей.

Кстати, в этом учебном году в Волгоградской области все больше детей стали питаться горячим – 82 процента школьников. Еще больше цифра по ученикам начальных классов. Правда, есть районы, где ситуация хуже. Так в Котельниковском районе всего 65 процентов учащихся могут получить суп или котлету с пюре, в Камышине 75, а в Волгограде 74 процента.