2018-11-30T08:56:01+03:00
Общество

В Астрахани закрыли частный садик из-за кишечной инфекции

Заболели девять детей и трое взрослых
Екатерина МАЛИНИНА
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Всех детей из частного сада наблюдают врачи.Всех детей из частного сада наблюдают врачи.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Один за одним в инфекционную больницу Астрахани стали поступать воспитанники одного из частных детских садов. У всех был один и тот же диагноз – кишечная инфекция вирусной этиологии. Ротавирусом заболели девять детей. Также на больничной койке оказались трое взрослых.

Роспотребнадзор по Астраханской области сразу же направился в дошкольное учреждение с проверкой. Оказалось, что там не соблюдаются элементарные правила гигиены. Помещения слишком маленькие для такого количества детей, детям не дают воду между приемами пищи. Повара нарушали правила приготовления пищи, мытья посуды. Игрушки забывали обрабатывать.

Сейчас за всеми детьми, кто контактировал больными, наблюдают медики. Во всех помещениях прошла дезинфекция. Садик пока закрыли на семь дней. После этого сделают еще одну проверку. На владельца сада составили три протокола об административной ответсвенности.

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