2018-11-30T08:39:54+03:00
Происшествия

Под Волгоградом на пожаре снова погибли люди

Двое волжан сгорели в дачном домике
Екатерина МАЛИНИНА
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За страшный ноябрь погибли уже 23 человека.За страшный ноябрь погибли уже 23 человека.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Статистика за ноябрь месяц по погибшим на пожаре просто ужасающая: погибли 21 человек, в том числе дети. Пополнилась она новыми цифрами утром 30 ноября. В дачном доме в СНТ «Химик» сгорели два человека.

О пожаре сообщили очевидцы. Они позвонили на «01» и рассказали, что на улице Высоковольтная горит дом. На место приехали спасатели двух пожарных частей. С огнем справились за 20 минут. На пепелище нашли два тела. Сейчас специалисты пытаются установить личности погибших: были ли это хозяева или незваные гости. На месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Они и смогут определить причину пожара.

МЧС по Волгоградской области еще раз напоминает о пожарной безопасности дома. если у вас частный дом, следите за состоянием дымоходов, печек: чтобы не было трещин. Перед началом отопительного сезона почистите все оборудование, проверьте исправность.

Не стоит перегружать электросети. Проводка может не выдержать. Также не стоит включать сразу несколько приборов в одну розетку, давая максимальную нагрузку.

Помните об опасности электронагревательных приборов – следите за их состоянием: не накрывайте и не оставляйте без присмотра. Категорически запрещается использовать самодельные «козлы».

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