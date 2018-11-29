Волгоградка завоевала «золото» и «бронзу» на Гран-При по прыжкам в воду

СЕГОДНЯ 22:20 2018-11-29T22:20:55+03:00

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В коллекции 16-летней волгоградской спортсменки Ульяны Клюевой уже шесть медалей с юниорских первенств Европы и мира, и медаль юношеских Олимпийских игр, и вот теперь две награды взрослого мирового уровня. Наша землячка завоевала «золото» и «бронзу» на заключительном этапе международной серии Гран-При, который прошел в Сингапуре.

Высшую награду девушка выиграла в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в дуэте с московской напарницей Виталией Королевой. А в личном первенстве уступила по сумме баллов лишь чемпионке из Китая Сяохай Хьян и прыгунье из Ирландии Кларе Крин. Таким образом, наша спортсменка стала бронзовым призером в состязании на трехметровом трамплине уже в индивидуальном виде программы.

Впереди у нее двухнедельный учебно-тренировочный сбор на базе "Республиканского Олимпийского центра "Озеро Круглое" и зимний Кубок России-2019, который в конце января пройдет в Саранске.