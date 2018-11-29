Две именитые волгоградки вошли в состав центрального штаба ОНФ

СЕГОДНЯ 20:34 2018-11-29T20:34:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 29 ноября, президент России Владимир Путин встречался с представителями Общероссийского народного фронта. Обсуждали, как усовершенствовать народный контроль за исполнением президентских указов. Кроме того, на съезде активисты выбрали новый состав Центрального штаба. В число новоизбранных сопредседателей (а их пять) попала и волгоградка Елена Цунаева - ответственный секретарь Поискового движения России.

- Этот год Добровольца показал, как много у нас неравнодушных людей, которые готовы тратить свое время на решение тех задач и проблем, которые ставит перед нами жизнь. ОНФ – это тоже добровольческая организация, и мне, как человеку, который практически всю свою жизнь посвятил общественной работе, очень почетно будет участвовать в его работе, – сказала Елена Цунаева.

Кроме нее, сопредседателями стали директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и гендиректор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Попала в состав центрального штаба ОНФ и еще одна именитая волгоградка - Елена Исинбаева.