2018-11-29T20:34:17+03:00
Общество

Две именитые волгоградки вошли в состав центрального штаба ОНФ

Елена Цунаева и Елена Исинбаева будут руководить всероссийским движением
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сегодня, 29 ноября, президент России Владимир Путин встречался с представителями Общероссийского народного фронта. Обсуждали, как усовершенствовать народный контроль за исполнением президентских указов. Кроме того, на съезде активисты выбрали новый состав Центрального штаба. В число новоизбранных сопредседателей (а их пять) попала и волгоградка Елена Цунаева - ответственный секретарь Поискового движения России.

- Этот год Добровольца показал, как много у нас неравнодушных людей, которые готовы тратить свое время на решение тех задач и проблем, которые ставит перед нами жизнь. ОНФ – это тоже добровольческая организация, и мне, как человеку, который практически всю свою жизнь посвятил общественной работе, очень почетно будет участвовать в его работе, – сказала Елена Цунаева.

Кроме нее, сопредседателями стали директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и гендиректор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Попала в состав центрального штаба ОНФ и еще одна именитая волгоградка - Елена Исинбаева.

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