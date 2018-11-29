Волгоградец через суд вернул продавцам бракованную «Ниву»

СЕГОДНЯ 19:04 2018-11-29T19:04:49+03:00

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Волгоградец пришлось два года бегать по судам и инстанциям, чтобы вернуть салону бракованную машину. И он таки добился своего. Суд встал на его сторону.

А началось все с покупки LADA 4X4 в салоне ООО ТД «Агат-Авто». Мужчина мечтал о машине, но новенький автомобиль стал барахлить буквально в первый же день. Он неоднократно приезжал в салон с требованием починить машину и устранить недостатки, но продавец соглашался исправить лишь часть недочетов. Тогда автовладелец решил подать в суд на бракоделов.

Автотехническая экспертиза, которую провели в рамках судебного разбирательства, подтвердила, что машина в ДТП не участвовала, но имеет недостатки в том числе производственные (повреждения лакокрасочного покрытия, коррозия). Поэтому городищенский суд принял решение расторгнуть договор купли-продажи и вернуть волгоградцу 556 800 рублей, которые он заплатил за бракованное авто. Кроме того, ему выплатят 5 тысяч рублей - компенсацию морального вреда, неустойку в размере сто тысяч рублей. А еще фирма заплатит штраф - 330 900 рублей. Волгоградца же обязали вернуть машину в салон.

ТД «Агат-Авто» с таким вердиктом не согласился и обжаловал решение в Волгоградском облсуде. Но и там встали на сторону покупателя. Решение осталось в силе.