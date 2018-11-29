Инвесторы вложили в волгоградскую медицину три миллиарда рублей за пять лет

СЕГОДНЯ 18:49 2018-11-29T18:49:48+03:00

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А вы знали, что Волгоградская область - лидер по числу концессионных соглашений? Механизм государственно-частного партнерства у нас активно используют не только в коммунальной сфере, но и в медицине. За последние пять лет в регионе реализовано уже пять медицинских проектов в рамках ГЧП на сумму более трех миллиардов рублей.

Например, в области успешно работает единая государственная лабораторно-диагностическая служба (к слову, единственная в ЮФО). Благодаря этой службе жители во всех уголках региона могут пройти полное и бесплатное исследования крови (открыты более ста пунктов забора биоматериала, который оперативно доставляется по 33 специально разработанным маршрутам). С привлечением инвесторов в области появились 95 новых неотложек, обновляют санаторий «Эльтон», планируют модернизировать областной онкодиспансер. А еще в области создан уникальный научно-производственный центр при ВолгГМУ, где будут создавать и испытывать новые лекарства. На его строительство и оборудование из госбюджета выделили порядка миллиарда рублей.