На волгоградских ж/д станциях построят грузовые дворы, чтобы разгрузить трассы

СЕГОДНЯ 16:59 2018-11-29T16:59:23+03:00

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Год назад Волгоградская область и ПривЖД подписали договор о сотрудничестве. Железнодорожники вкладывают инвестиции в регион, а власти за это дают им льготы по налогам. И уже за год сумма инвестиций от РЖД составила 2,3 миллиарда рублей. В этом году компания планирует инвестировать в инфраструктуру региона 8,9 миллиардов (более 5 миллиардов) уже освоено.

Обновили платформы вокзала «Волгоград-1» и пунктов «Мамаев Курган», «Аэропорт», «Акварель», закупили новые электропоезда и построили ветку между вокзалом и аэропортом. Сейчас идет реконструкция участка железной дороги от станции Максима Горького до Котельниково.

Сегодня на совместном совещании регионального парламента и представителей ПривЖД, глава облкомитета по аграрным вопросам Вячеслав Ефимов предложил построить на станциях Волгоград-2, Волжский, Себряково и Урюпино грузовые дворы, чтобы оттуда вывозить сельхозпродукцию из региона и, таким образом, разгрузить дороги. Также предложил построить контейнерные площадки на станциях Камышин-1 и Сарепта. Представители РЖД заявили, что готовы активизировать работу в экспортоориентированных направлениях.

В областной думе «КП-Волгоград» напомнили, что в 2017-м железнодорожники перевезли 1,2 миллиона тонн выращенного в области зерна.