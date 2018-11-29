2018-11-29T16:29:36+03:00
Общество

Волгоградского директора наказали за отказ принять на работу инвалида

Фермер заплатит штраф за нарушение прав работника
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Как известно, в сельских районах Волгоградской области с работой тяжело. А инвалиду в этом плане еще сложнее, хотя по закону такие люди имеют льготы при трудоустройстве. Так, 58-летнему мужчине - инвалиду третьей группы отказали в приеме на работу сторожем, и ему пришлось добиваться рабочего места через суд. И добился.

На защиту инвалида встала прокуратура Клетского района. Как выяснилось, волгоградец стоял на учете в Центре занятости. Именно оттуда его и послали устраиваться на сельхозпредприятие, где по их данным требовался сторож. Но, когда мужчина явился к директору, тот отказал ему в работе, пояснив, что мол, он не прошел конкурс. Хотя, как показала в последствие проверка прокуратуры, никакого конкурса на эту должность не проводилось, и желающих кроме данного инвалида на вакантное место не было. А значит, отказ был беспричинным.

За это директора и наказали. Как уточнили «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, мировой судья постановил оштрафовать руководителя предприятия на 5 тысяч рублей за «отказ в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты».

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