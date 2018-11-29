2018-11-29T15:45:15+03:00
Общество

Волгоградцам предлагают не упустить шанс и выбрать имя аэропорту в оставшиеся два дня

Пока волгоградцы предпочитают Алексея Маресьева
Екатерина МАЛИНИНАКОРОБКО Ангелина
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Основное название останется, к нему будут добавлять выбранное волгоградцами.Основное название останется, к нему будут добавлять выбранное волгоградцами.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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До подведения итогов голосования за имя волгоградского аэропорта осталось всего два дня. Свой выбор сделали почти 43 тысяч волгоградцев. Маловато будет, учитывая, что в области живут 2,5 миллиона человек. Еще раз позвать людей сделать свой выбор решила председатель общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе. Она рассказала о промежуточных итогах на данный момент и о своих личных предпочтениях. Пока 37 процентов проголосовало за присвоение аэропорту имени Алексея Маресьева, с разницей в сто голосов следом идут Василий Чуйков и Георгий Жуков.

- Я сама проголосовала за Алексея Маресьева, - говорит Татьяна Гензе. - Это человек - образец мужества, миротворец,. Но каждое имя легендарно по-своему. И я предлагаю волгоградцам успеть проголосовать, высказать свою точку зрения.

Результаты голосования станут известны 4 декабря, имя объявят на форуме добровольцев. Старое название останется, но к нему добавят выбранное волгоградцами имя героя. Оно появится на табличках, а в самом аэропорту сделают тематические зоны с рассказом о жизни и подвиге великого человека. Анкету можно заполнить в аропорту, на железнодорожнов вокзале, в крупных городских торговых центра и на сайте великиеимена.рф.

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