Волгоградская область попала в аутсайдеры по темпам промпроизводства в России

СЕГОДНЯ 15:28 2018-11-29T15:28:47+03:00

На регион оказался в «двадцатке» тех, где промышленность не развивается, а падает

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В целом по России индекс промышленного производства растет, хоть и не высокими темпами (103%). Но в регионах при этом ситуация очень разнится: в 62-х субъектах РФ он вырос, а вот в 22-х - пошел на спад. К сожалению, Волгоградская область оказалась в числе аутсайдеров. В рейтинге, который составили эксперты РИА, наш регион занял 67-е место из 85-ти.

Как узнали корреспонденты "КП-Волгоград" у авторов рейтинга, индекс промышленного производства за 9 месяцев текущего года (по сравнению с аналогичным периодом 2017-го) составил в Волгоградской области 99,5%. Для сравнения, в соседней Астраханской области этот индекс вырос на 11,9% (кстати, это лучший результат по России). Ростовская область в этом рейтинге на 12-м месте с индексом промпроизводства 108,9%.

В лидерах, кроме Астрахани, Республика Алтай, Тамбовская область, Ямало-Ненецкий округ и Севастополь. Хуже всего дела обстоят в северной Осетии и Карачаево-Черкесской республике.