2018-11-29T15:04:38+03:00
Общество

Волгоградцам вернули 10 миллионов рублей за некачественные товары и услуги

Волгоградцы стали чаще жаловаться на нарушение прав потребителей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Нерадивых продавцов, которые не захотели добровольно возмещать ущерб, еще и наказали штрафами.Нерадивых продавцов, которые не захотели добровольно возмещать ущерб, еще и наказали штрафами.Фото: Олег УКЛАДОВ
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К сожалению, в последнее время волгоградцы часто сталкиваются с некачественным товаром, да и услуги оказывают не всегда хорошо. Приходится жаловаться в облпромторг. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете промышленности и торговли, за 9 месяцев 2018 года к ним поступило почти 6,9 тысяч обращений с жалобами на нарушение прав потребителей.

Почти 60% этих жалоб были удовлетворены в досудебном порядке. Волгоградцам по обращениям возместили материальный ущерб на 10,4 миллиона рублей (это на 2,1 миллиона рублей больше, чем в январе-сентябре 2017-го).

Специалисты управления помогли пострадавшим потребителям подготовить более 1,9 тысячи претензий и 266 исковых заявлений. С некоторыми нерадивыми продавцами и фирмами пришлось судиться. Но чаще суд выносил решение в пользу потребителей. Так, в этом году людям возместили ущерб, неустойку и моральный вред на общую сумму около шести миллионов рублей. Кроме того, те компании, которые не захотели решить спор в досудебном порядке еще и наказали штрафами, чтоб впредь не повадно было. В пользу потребителей и бюджет муниципальных образований региона взыскано штрафов на сумму около двух миллионов рублей, уточняют «КП-Волгоград» в облпромторге.

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