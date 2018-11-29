Проект обновленной Центральной набережной стал одним из лучшим в стране

СЕГОДНЯ 14:34 2018-11-29T14:34:33+03:00

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Если кому-то не нравился проект реконструкции верхней террасы Центральной набережной, то теперь есть веские аргументы против критиков. Разработка волгоградских архитекторов получила самую высокую оценку на IX Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. Александр Вязьмин и его соавторы Алексей Проценко и Элина Красильникова получили диплом президента Ассоциации ландшафтных архитекторов России за высокий профессионализм выполнения проекта.

Всего на самый престижный среди архитекторов и дизайнеров конкурс от Волгоградской области выставили три работы: Парк у подножия Мамаева Кургана, Благоустройство территории вокруг музея «Россия – моя история», проект благоустройства верхней террасы Центральной набережной города Волгограда.

Теперь остается дождаться, когда проект полностью воплотится в жизнь и мы сможем воочию увидеть преображенную набережную. Слишком долго волгоградцы жили обещаниями. Мы заслужили настоящую рукотворную красоту.

Подробней о самом проекте читайте у нас на сайте.