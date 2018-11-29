2018-11-29T14:34:33+03:00
Общество

Проект обновленной Центральной набережной стал одним из лучшим в стране

Группе архитекторов-разрабочиков вручили диплом за профессионализм выполнения проекта
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Так будет выглядеть волгоградская набережная.Так будет выглядеть волгоградская набережная.
Изменить размер текста:

Если кому-то не нравился проект реконструкции верхней террасы Центральной набережной, то теперь есть веские аргументы против критиков. Разработка волгоградских архитекторов получила самую высокую оценку на IX Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. Александр Вязьмин и его соавторы Алексей Проценко и Элина Красильникова получили диплом президента Ассоциации ландшафтных архитекторов России за высокий профессионализм выполнения проекта.

Всего на самый престижный среди архитекторов и дизайнеров конкурс от Волгоградской области выставили три работы: Парк у подножия Мамаева Кургана, Благоустройство территории вокруг музея «Россия – моя история», проект благоустройства верхней террасы Центральной набережной города Волгограда.

Теперь остается дождаться, когда проект полностью воплотится в жизнь и мы сможем воочию увидеть преображенную набережную. Слишком долго волгоградцы жили обещаниями. Мы заслужили настоящую рукотворную красоту.

Подробней о самом проекте читайте у нас на сайте.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На волгоградских ж/д станциях построят грузовые дворы, чтобы разгрузить трассы
Волгоградского директора наказали за отказ принять на работу инвалида
Волгоградцам предлагают не упустить шанс и выбрать имя аэропорту в оставшиеся два дня
Волгоградская область попала в аутсайдеры по темпам промпроизводства в России
Волгоградцам вернули 10 миллионов рублей за некачественные товары и услуги
В Астрахани таксист сбил мужчину, а затем еще раз на него наехал
Два волгоградца обчистили в Астрахани 33 гаража: украли вещей на полмиллиона рублей
Волгоградская школьница стала лучшей среди юных художников страны
Астраханец под видом полицейского два года собирал мзду с браконьеров и самогонщиков
Волжанин выращивал коноплю в палатке у себя в квартире
Волгоградец украл из банкомата 20 тысяч рублей, которые не забрал предыдущий клиент
В Волгоградской области три водителя попали в аварию после аварии
В Волгограде оштрафуют водителя, вылившего на дорогу гудрон
У «Гасителя» поставят тренажеры и баскетбольное кольцо
В Камышине сгорели сразу три «ГАЗели»
Астраханский почтальон украла пенсию у инвалида
Авторы безграмотных баннеров в Астрахани исправили ошибки
На волгоградских трассах работает 60 единиц дорожной техники
Волгоградскому Фонду развития сельского хозяйства выделили из бюджета 300 миллионов рублей
Астраханец на «Казанке» протаранил моторную лодку и убил двоих людей
В Волгоградской области появился первый индустриальный парк - «Орловский»
В Астрахани полицейскому, застрелившему своего начальника, дали 9 лет «строгача»
Подрядчик отправил в фонд капремонта поддельный протокол собрания жильцов
Мэрия Волгограда изменила маршруты автобусов №35 и №65
На 2-й Продольной Волгограда разлили гудрон: полицейские ищут виновника
Женские прокладки, салаты и консервные банки: Что нельзя бросать в канализацию
Волгоградцев приглашают на калмыцкий Новый год