В Астрахани таксист сбил мужчину, а затем еще раз на него наехал
С утра 29 ноября в группе "Аварии Астрахани" появилось видео с улицы Николая Островского воззле остановки бульвар Воинов-Интернационалистов. Его содержание шокирует: таксист дважды сбил пешехода.
Все началось с ссоры таксиста и мужчины. Водитель сел в свою «Ладу Калину», но вместо того, чтобы просто уехать, развернулся через двойную сплошную и намеренно сбил оппонента, который как раз переходил улицу. На помощь пострадавшему подошли прохожие и водители. Неожиданно в толпу снова врезалась машина с шашечками – и снова сбила мужчину.
Никто из очевидцев не попытался остановить сумасшедшего таксиста. Тот просто развернулся и уехал.
На место вызвали сотрудников полиции, приехала «скорая». Мужчину доставили в больницу. Сейчас преступника разыскивают. Причины, по которым он впал в бешенство и пошел на попытку убийства, еще предстоит выяснить. Возможно, пассажир не заплатил за проезд.
Таксист дважды сбил мужчину.