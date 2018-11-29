2018-11-29T13:36:31+03:00
Происшествия

В Астрахани таксист сбил мужчину, а затем еще раз на него наехал

Водителя сейчас разыскивают сотрудники полиции
Екатерина МАЛИНИНА
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Таксист въехал в толпу, чтобы сбить "соперника".Таксист въехал в толпу, чтобы сбить "соперника".Фото: кадр с видео
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С утра 29 ноября в группе "Аварии Астрахани" появилось видео с улицы Николая Островского воззле остановки бульвар Воинов-Интернационалистов. Его содержание шокирует: таксист дважды сбил пешехода.

Все началось с ссоры таксиста и мужчины. Водитель сел в свою «Ладу Калину», но вместо того, чтобы просто уехать, развернулся через двойную сплошную и намеренно сбил оппонента, который как раз переходил улицу. На помощь пострадавшему подошли прохожие и водители. Неожиданно в толпу снова врезалась машина с шашечками – и снова сбила мужчину.

Никто из очевидцев не попытался остановить сумасшедшего таксиста. Тот просто развернулся и уехал.

На место вызвали сотрудников полиции, приехала «скорая». Мужчину доставили в больницу. Сейчас преступника разыскивают. Причины, по которым он впал в бешенство и пошел на попытку убийства, еще предстоит выяснить. Возможно, пассажир не заплатил за проезд.

Таксист дважды сбил мужчину.

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