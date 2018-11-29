Два волгоградца обчистили в Астрахани 33 гаража: украли вещей на полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:50 2018-11-29T12:50:13+03:00

Воры уносили все - от инструментов до коллекции фарфоровых кукол и гитары

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В Астрахани кто-то повадился вскрывать гаражи. Причем машины не крали, а уносили все ценные вещи. Несколько месяцев в полицию поступали заявления о гаражных кражах с разных уголков города. И наконец-то воришек поймали. Ими оказались два волгоградца - 29 и 32 лет.

Поймали преступников, можно сказать, случайно. «Ладу» четырнадцатой модели остановили за нарушение правил в Хабарлинском районе Астраханской области, когда та мчалась в Волгоград. При осмотре машины гаишники обратили внимание на кучу инструментов в багажнике и заподозрили, что вещи могут быть краденными. Вызвали на место следственно-оперативную группу. Оперативники тут же разоблачили воришек.

Следователи уже установили, что с апреля по июнь эти волгоградцы обчистили 33 гаража. В основном орудовали в Ахтубинском районе. Выносили все, что можно было перепродать.

- Волгоградцы украли сварочные аппараты, аккумуляторы и зарядные устройства к ним, углошлифовальные машины, перфораторы, технические фены, видеорегистраторы, домкраты, электрокультиватор, точильный станок, сабвуфер, бензопила, шуруповёрт, пилорама, плиткорез, газонокосилка, другие инструменты и автозапчасти, - перечисляют в ГУ МВД по Астраханской области. - Среди похищенного также была коллекция из 93 фарфоровых кукол, 6 бутылок водки, духовой шкаф и акустическая гитара. Ущерб оценили на полмиллиона рублей.

В доме у одного из этих воришек при обыске обнаружили часть похищенных вещей. Сейчас оба находятся под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру.