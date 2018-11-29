Волгоградская школьница стала лучшей среди юных художников страны

СЕГОДНЯ 12:49 2018-11-29T12:49:38+03:00

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Волгоградская область богата на талантливую молодежь. Причем не всегда это школьники из самого Волгограда. 10-летняя школьница из Дубовки выиграла всероссийский фестиваль юных художников «Уникум».

Екатерина Воробьева отправила на конкурс свою работу «Вот оно какое, моё лето». Картина жюри очень понравилась. Ведь в ней есть и красота, и народная традиция и культурное наследие малой родины.

Девочка учится в Дубовской детской школе искусств. Сначала она стала финалистом от Волгоградской области – региональный этап проводил в октябре Волгоградский государственный институт искусств и культуры (ВГИИК). Ну а затем ее работа отправилась в Москву.

Как рассказали "КП-Волгоград" в ВГИИК, награждали победительницу в Николаевском дворце в Санткт-Петербургу. Там выставили работы всех победителей в разных номинациях. Также волгоградка побывала на мастер-классах, которые провели именитые мастера для юных художников, фотографов и мастеров декоративно-прикладного искусства.