2018-11-29T12:23:55+03:00
Происшествия

Астраханец под видом полицейского два года собирал мзду с браконьеров и самогонщиков

Никто из них не пожаловался на взяточника
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина нашел свое золотое дно - пока его не остановили настоящие сотрудники полиции.Мужчина нашел свое золотое дно - пока его не остановили настоящие сотрудники полиции.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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О «коллеге» сотрудники полиции узнали через свои источники. Они выяснили, что по деревням и весям Камызякского района вот уже два года промышляет мужчина. Причем выдает он себя за полицейского. Мужчину задержали за мошенничество.

Астраханец живет в Астрахани и нигде не работает. Правда, свой источник дохода он нашел. Напечатал на принтере себе вкладыш в корочки, раздобыл рацию. Приходил в дома, где по слухам гнали и продавали самогонку. Также не брезговал и браконьерами. Представлялся им сотрудником МВД, показывал удостоверение и грозил уголовным сроком. Для убедительности переговаривался по рации.

Но затем смягчался и предлагал решить дело миром. Цена была разной: с кого-то брал пять тысяч, с кого-то пятнадцать. Таким образом, он промышлял с сентября 2016 по январь 2018 года. И за это время никто из «пострадавших» не пожаловался. Сейчас следователям удалось доказать 13 эпизодов. Ущерб составил 147 тысяч рублей. Сколько же их было на самом деле, сейчас вряд ли кто-то узнает.

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