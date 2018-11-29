2018-11-29T12:03:59+03:00
Происшествия

Волжанин выращивал коноплю в палатке у себя в квартире

Его задержали с расфасованными дозами в Волгограде
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
В палатке для растений заботливый наркодилер создал райские условия.В палатке для растений заботливый наркодилер создал райские условия.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

27-летнего волжанина остановили на улице Иркутской для проверки. У сотрудников подразделения по контролю за оборотом наркотиков была информация, что парень причастен к распространению марихуаны. Предположения оказались верны. У молодого человека при себе было несколько расфасованных доз.

Когда полицейские пришли к нему домой, то увидели посреди комнаты туристическую палатку. Но волжанин не увлекался туризмом, а использовал ее как теплицу для выращивания конопли. Он создал для растений райские условия: тепло и влажно.

Всего в квартире нашли 130 граммов «дури». В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Астрахани таксист сбил мужчину, а затем еще раз на него наехал
Два волгоградца обчистили в Астрахани 33 гаража: украли вещей на полмиллиона рублей
Волгоградская школьница стала лучшей среди юных художников страны
Астраханец под видом полицейского два года собирал мзду с браконьеров и самогонщиков
Волгоградец украл из банкомата 20 тысяч рублей, которые не забрал предыдущий клиент
В Волгоградской области три водителя попали в аварию после аварии
В Волгограде оштрафуют водителя, вылившего на дорогу гудрон
У «Гасителя» поставят тренажеры и баскетбольное кольцо
В Камышине сгорели сразу три «ГАЗели»
Астраханский почтальон украла пенсию у инвалида
Авторы безграмотных баннеров в Астрахани исправили ошибки
На волгоградских трассах работает 60 единиц дорожной техники
Волгоградскому Фонду развития сельского хозяйства выделили из бюджета 300 миллионов рублей
Астраханец на «Казанке» протаранил моторную лодку и убил двоих людей
В Волгоградской области появился первый индустриальный парк - «Орловский»
В Астрахани полицейскому, застрелившему своего начальника, дали 9 лет «строгача»
Подрядчик отправил в фонд капремонта поддельный протокол собрания жильцов
Мэрия Волгограда изменила маршруты автобусов №35 и №65
На 2-й Продольной Волгограда разлили гудрон: полицейские ищут виновника
Женские прокладки, салаты и консервные банки: Что нельзя бросать в канализацию
Волгоградцев приглашают на калмыцкий Новый год