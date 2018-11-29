Волжанин выращивал коноплю в палатке у себя в квартире

СЕГОДНЯ 12:03 2018-11-29T12:03:59+03:00

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27-летнего волжанина остановили на улице Иркутской для проверки. У сотрудников подразделения по контролю за оборотом наркотиков была информация, что парень причастен к распространению марихуаны. Предположения оказались верны. У молодого человека при себе было несколько расфасованных доз.

Когда полицейские пришли к нему домой, то увидели посреди комнаты туристическую палатку. Но волжанин не увлекался туризмом, а использовал ее как теплицу для выращивания конопли. Он создал для растений райские условия: тепло и влажно.

Всего в квартире нашли 130 граммов «дури». В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.