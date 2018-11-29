2018-11-29T10:56:09+03:00
Происшествия

Волгоградец украл из банкомата 20 тысяч рублей, которые не забрал предыдущий клиент

Деньги он потратил за один день
Екатерина МАЛИНИНА
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Не берите оставленные деньги, это может стоить вам свободы.Не берите оставленные деньги, это может стоить вам свободы.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Считайте деньги не отходя от кассы и забирайте купюры у банкомата. В полицию Волгограда пришел 24-летний молодой человек. Он рассказал, что у него украли 20 тысяч рублей. Во всем виновата его забывчивость. Он снял с карты 20 тысяч рублей. Карту и чек волгоградец забрал, а вот сами деньги забыл. Когда он вернулся к аппарату, то купюр уже не было.

Полицейские вместе с сотрудниками банка определили, кто забрал чужие деньги. Оказалось, что вслед за парнем к банкомату подошел 46-летний мужчина. Но вместо того, чтобы дождаться пока терминал «съест» деньги обратно или сообщить об оставленной сумме, он забрал 20 тысяч себе.

Потратил он их за короткое время. И зря, потому как украденное придется возместить. Также в отношении него возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Полиция напоминает, если вы увидели оставленные деньги, постарайтесь «догнать» клиента. Если не получилось – сообщите о находке сотрудникам банка. Если их нет рядом, дождитесь, когда банкомат сам заберет деньги обратно.

Если вы все-таки взяли деньги, сообщите о найденном в полицию.

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