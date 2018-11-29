В Волгоградской области три водителя попали в аварию после аварии

СЕГОДНЯ 10:09 2018-11-29T10:09:55+03:00

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В переходный период между осенью и зимой трассы становятся особенно опасны для водителей. 28 ноября на автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград» произошло сразу же несколько крупных аварий. Одна из них на 519 километре магистрали. 25-летний житель Кабардино-Балкарии мчался в сторону Волгограда «Шевроле Авео». Он слишком поздно заметил стоявший с выставленным знаком аварийной остановки ВАЗ2115. Резко остановиться на скользкой дороге не получилось, так что иномарка влетела в русскую машину. От удара ее отбросила на двух водителей, которые до этого попали в ДТП и вышли из своих авто, чтобы дождаться сотрудников ГИБДД.

В итоге пострадали 36-летний и 46-летний мужчины. От госпитализации они отказались, видимо, посчитали, что ссадины и ушибы можно вылечить дома.

Вторая серьезная авария на этой же трассе случилась после обеда. 34-летний волгоградец на «десятке» при обгоне выехал на встречку и столкнулся с «ГАЗелью» из Северной Осетии. Затем ВАЗ отбросило на правую полосу, где он врезался в обгоняемый «Рено» с полуприцепом.

В ДТП сильно пострадал водитель русской легковушки. Его увезли на «скорой» в больницу.