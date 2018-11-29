2018-11-29T09:39:40+03:00
Общество

В Волгограде оштрафуют водителя, вылившего на дорогу гудрон

А пострадавшие волгоградцы могут подать на него в суд
Екатерина МАЛИНИНА
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Водителям пришлось выложить на мойке кругленькую сумму. Фото: Александр КоробовВодителям пришлось выложить на мойке кругленькую сумму. Фото: Александр Коробов
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28 ноября десятки водителей оказались в весьма неприятной ситуации. Их «ласточки» угодили в гудрон на улице Кубинской и на 2-ой Продольной в районе Мамаева кургана. Мойка влетела волгоградцам в копеечку, точнее, в тысячи рублей. Особенно не повезло владельцам светлых машин. Полиция уже к вечеру нашла водителя, устроившего грязевые ванны для людей.

40-летний мужчина загрузил на Каче полный КамАЗ гудрона, чтобы отвезти его в Краснооктябрьский район заказчику. Но кузов оказался негерметичнымй и вязкая жидкость протекла на проезжую часть. Сотрудники полиции составили на него протокол по статье 12.33 КоАП – повреждение дорог. Ему грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Ну пострадавшие автовладельцы могут подать на волгоградца в суд. Данные нарушителя уже передали водителям.

Кстати, в этот же день ради безопасности автомобилистов дорожники сначала засыпали дорогу песком, а ночью почистили.

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