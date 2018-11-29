У «Гасителя» поставят тренажеры и баскетбольное кольцо

СЕГОДНЯ 09:18 2018-11-29T09:18:28+03:00

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Территория вокруг парохода «Гаситель» постепенно преображается. Здесь уже обустроили площадку для выставки военной техники – БТР и пулеметы дадут военные. Высадили сосны и обустроили 2600 метров поливочного водопровода, поставили 25 фонарей и три прожектора для освещения памятника. А в ближайшее время появится и своя спортивная зона. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии Волгограда, в сквере поставят шесть спортивных тренажеров, и баскетбольное кольцо для стритбола. Так что уже весной можно будет не просто устроить прогулку, но и потренироваться или погонять мяч.

Кстати, предстоит успеть сделать подрядчику и парковку на 40 машиномест. Это соврменное требование к любому парку. Чтобы волгоградцы могли оставить свои авто и спокойно пройтись по набережной, узнать историю парохода «Гаситель» и просто хорошо провести время.