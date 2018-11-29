2018-11-29T08:58:37+03:00
Происшествия

В Камышине сгорели сразу три «ГАЗели»

В пожаре виновата электропроводка
Екатерина МАЛИНИНА
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Огонь полностью уничтожил и "ГАЗзель" и "шестерку".Огонь полностью уничтожил и "ГАЗзель" и "шестерку".Фото: Максим ЛЮКОВ
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Гаражный бокс на улице Ленина в Камышине загорелся около 11 часов вечера. Очевидцы сразу же позвонили в дежурную часть. Через несколько минут на месте были пожарные расчеты с техникой. Оказалось, что огонь охватил уже три машины. Одну из них огонь уничтожил полностью, еще двум изрядно подпортил вид. Пламя оплавило покрытие снаружи и изнутри.

С пожаром справились за пять минут. Уже известна предварительная причина ЧП – короткое замыкание электропроводки. В ЧП никто не пострадал.

Обошлось без жертв еще в одном пожаре в машине. На улице Быстрова в Кировском районе сгорела «шестерка». Она какое-то время стояла бесхозной в одном из дворов. А под утро, скорее всего, коротнуло проводку. Машина сгорела полностью и восстановлению не подлежит.

Сейчас инспекторы выяснют все обстоятельства происшествия.

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