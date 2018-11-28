Астраханский почтальон украла пенсию у инвалида

28 Нояб. 22:16 2018-11-28T22:16:41+03:00

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В городе Знаменск Астраханской области на скамье подсудимых оказалась почтальон. Теперь уже бывший почтальон. Эту женщину поймали на воровстве. Причем украла она даже не у своего предприятия, а у несчастного инвалида.

Как установили в суде Ахтубинска, женщина разносила пенсии по домам пожилым людям. В тот день она должна была передать одному из местных инвалидов пенсию в размере 21 тысячи рублей. Но потом решила присвоить их себе. Она подделала подпись старика и забрала его пенсию.

Прокуратура признала ее виновной в «присвоение чужого имущества с причинением значительного ущерба», а суд приговорил к 1,6 месяцам условного срока. Кроме того, женщину заставили вернуть украденное пострадавшему.

А в Астрахани таксист украл у пассажира 80 тысяч рублей. 36-летний мужчина после праздничного вечера возвращался домой на такси. Был нетрезв. По пути попросил таксиста остановиться у банкомата и снять деньги, чтобы купить воды и сигарет. Через время вновь тормознул таксиста у терминала и вдруг обнаружил пропажу карты. Вернулись к первой точке остановки, но карту не нашли. А ночью с нее списали 80 тысяч рублей, о чем владелец узнал из смс.

Полиция выяснила, что это дело рук таксиста. Он помог пьяному пассажиру снять «наличку», тот сам сообщил ему код. По пути водитель украл карту, и зная код, после просто снял с нее все сбережения. Признался, что потратил деньги на оплату своих долгов.

Уголовное дело направили в суд для утверждения обвинительного заключения.