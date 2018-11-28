Авторы безграмотных баннеров в Астрахани исправили ошибки

СЕГОДНЯ 21:29 2018-11-28T21:34:13+03:00

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Астраханская общественная организация «Трезвый мир» очень хотела, чтобы их призывы услышали тысячи и даже миллионы. Но не ожидали, что окажутся в эпицентре внимания всех местных сми и федерального издания «КП-Волгоград». А все из-за того, что автор рекламы допустил в небольшом тексте сразу две грамматические ошибки. Их опечатку «БУДТЕ примером для детей» процитировали, казалось бы все. Но активистов-трезвенников такая слава не расстроила. Недаром говорят: черный пиар, это тоже пиар. Авторы баннеров провели работу над ошибками и развесили на астраханских улицах новые, теперь уже правильные призывы на билбордах.

- Ошибки имели место быть, и мы их исправили, - отчитались «КП-Волгоград» о проделанной работе общественники «Трезвого мира».

Более того, они добавили к прошлым лозунгам новый: «Алкогольная зависимость - ошибка, как и грамматическая. Ее тоже можно исправить».

Авторы баннеров с ошибками использовали "внезапную славу" в свою пользу.

- В каком мире будут жить наши дети, зависит от нас! Трезвость - это самые серьезные инвестиции. С этой целью мы и стали "зажигать" в городе такие рекламные щиты, - добавляют активисты.

Что ж, дело благое и теперь во всем правильное.