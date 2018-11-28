На волгоградских трассах работает 60 единиц дорожной техники

СЕГОДНЯ 20:05 2018-11-28T20:05:14+03:00

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Погода не балует волгоградцев: ветер сменил снежок, затем регион затопил ливень, а к ночи подморозило. Особенно нелегко сейчас дорожным службам: они перешли на особый режим работы. На волгоградские трассы после снегопада вышли 60 единиц дорожной техники. Во избежание гололеда на дороги высыпали 2777 тонн пескосоляной смеси.

- Больше всего (1177 тонн) понадобилось для обработки трассы Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград, где снегопад был наиболее сильным и продолжительным. На этой трассе дежурило 20 спецмашин. Движение во всех направлениях обеспечено в штатном режиме, - отчитались в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

В ближайшие сутки, согласно данным метеоспутниковых систем, установленных вдоль федеральных трасс, в регионе сохранится неблагоприятная погода - туман, в северных районах снегопад, возможно изморозь и гололедица.

На трассах по-прежнему усиленно работает дорожная техника. Все машины оборудованы системой ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать и координировать работу техники в режиме реального времени. Но ФКУ Упрдор Москва-Волгоград настоятельно рекомендуют водителям избегать резких маневров, не превышать скорость и соблюдать осторожность и бдительность при движении.