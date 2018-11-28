Волгоградскому Фонду развития сельского хозяйства выделили из бюджета 300 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 19:08 2018-11-28T19:08:24+03:00

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Сегодня сельское хозяйство Волгоградской области переживает буквально второе рождение: развивается стремительно. Для сравнения: в 2014 году на развитие сельского хозяйства региона было направлено 3,5 миллиарда рублей, в 2018-м – уже более пяти миллиардов. Чтобы не сбавлять темпы, решили создать региональный Фонд развития сельского хозяйства. На 2019-й год из бюджета области ему выделили 300 миллионов рублей. Эти деньги предназначены для льготных кредитов на реализацию аграрных стартапов.

- Кроме того, в проекте областного бюджета на следующий год дополнительно закладывается 168 миллионов рублей на развитие мелиорации, 550 миллионов – на обводнение Волго-Ахтубинской поймы, расширяется финансирование экологических мероприятий и берегоукрепления, - отмечают в Волгоградской областной думе.

Также на заседании парламентского профильного комитета принято решение поддержать законопроект, которым продлеваются полномочия органов местного самоуправления по строительству фельдшерско-акушерских пунктов и объектов газоснабжения в границах муниципальных образований Волгоградской области.