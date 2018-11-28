Астраханец на «Казанке» протаранил моторную лодку и убил двоих людей

СЕГОДНЯ 18:59 2018-11-28T18:59:33+03:00

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Аварии на дорогах, к сожалению, не редкость, а вот чтобы столкнулись в море две моторные лодки, надо еще умудриться. Тем не менее, в акватории раскатной части Каспийского моря именно в столкновении двух «моторок» погибли двое мужчин.

Это случилось 3 ноября 2016-го. Астраханец мчался на «Казанке-5М» по водной глади в сторону акватории Карайского банка Володарского района Астраханской области. Да так разогнался, что не смогу увернуться от другой моторной лодки, которая оказалась на его пути. Хотя, как установило следствие, у виновника аварии было и время и возможность избежать столкновения, но почему-то он этого не сделал. На полной скорости он врезался в лодку «Волжанка 475», за штурвалом которой был 31-летний парень. Он от удара погиб на месте. 52-летний мужчина, который в момент аварии находился в пострадавшей лодке, получил множественные травмы. Четыре дня медики реанимационного отделения ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная клиническая больница» боролись за его жизнь, но он все же скончался.

Следователи собрали все факты, доказывающие вину лодочника, и направили дело в суд.