В Волгоградской области появился первый индустриальный парк - «Орловский»

СЕГОДНЯ 18:28 2018-11-28T18:28:27+03:00

Планируется, что к 2020 году объем инвестиций на этой территории превысит 100 миллионов рублей. Фото администрации ВО.

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На территории Волгоградской области появится первый в регионе индустриальный парк под названием «Орловка». Приказом Минпромторга РФ он включен в реестр российских индустриальных парков. Эта территория, расположенная в Городищенском районе у железнодорожной станции Орловка, станет особо привлекательной для инвесторов.

- Здесь уже развита инфраструктура, что позволяет ускорить реализацию инвестпроекта, сократить время до запуска производства, уменьшает издержки, - пояснил «КП-Волгоград» заместитель губернатора – председатель комитета промышленности и торговли Волгоградской области Роман Беков.

Территория парка занимает 18 гектаров. Здесь уже работают пять резидентов: ООО «Структура Композит», ООО «ТД Камышинский инструмент», ООО «Землестрой», ООО «Криогенснаб», ООО «Завод нефтематериалов». Управляющей компанией парка является ООО «УК «РИП». В планах расширить численность предприятий в парке. В облпромторге планируют привлечь сюда еще 100 миллионов рублей к 2020 году.

Кстати, к тому времени в регионе намерены запустить еще 11 проектируемых индустриальных парков.