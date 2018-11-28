2018-11-28T17:43:58+03:00
Происшествия

В Астрахани полицейскому, застрелившему своего начальника, дали 9 лет «строгача»

А еще он выплатит полтора миллиона рублей компенсации жене и детям погибшего
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото Элины Емельяновой.Фото Элины Емельяновой.
Изменить размер текста:

В Астрахани отправили в колонию строгого режима полицейского. Причем проведет он за решеткой почти десять лет. Такой суровый вердикт суд вынес ему за то, что он застрелил своего начальника.

Случилось это еще 16 апреля 2017-го. В тот день обвиняемый (водитель отделения полиции Андрей Ходин) и его начальник пребывали на суточном дежурстве в помещении Линейного отделения полиции в портах Астрахани. Оба мужчины работали в линейном управлении. В ходе дежурства между ними разгорелся конфликт. Нервы у подчиненного оказались на грани, и в порыве гнева он схватил свой табельный пистолет и трижды выстрелил в голову своему начальнику-обидчику. Мужчина он полученных травм скончался на месте.

На убийцу тут же завели уголовное дело. как рассказали «КП-Волгоград» следователи Южного следственного управления на транспорте СК РФ, страж порядка, несмотря на явный факты, свои вину не признал. В ходе расследования он потребовал, чтобы его дело рассматривал суд присяжных. Но их вердикт был не менее суров. Трусовский райсуд Астраханской области на основании вердикта присяжных заседателей признал Ходина виновным и приговорил к 9 годам и 10 месяцам «строгача», с ограничением свободы на полтора года.

Кроме того, виновный выплатит по суду полтора миллиона рублей компенсации морального вреда супруге и двоим несовершеннолетним детям погибшего.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подрядчик отправил в фонд капремонта поддельный протокол собрания жильцов
Мэрия Волгограда изменила маршруты автобусов №35 и №65
На 2-й Продольной Волгограда разлили гудрон: полицейские ищут виновника
Женские прокладки, салаты и консервные банки: Что нельзя кидать в канализацию
Волгоградцев приглашают на калмыцкий Новый год
800 тысяч на «мертвых душах» заработала заведующая детсада в Волгограде
Пять лет колонии за взятки дали экс-сотруднику технадзора
2,5 года колонии за медь: монтажнику не смягчили приговор за кражу кабеля с «Волгоград Арены»
Ростовский дальнобойщик погиб у застрявшей в грязи фуры в Волгограде
До трех лет тюрьмы: трое волгоградцев фиктивно прописали иностранцев
Фура и автовоз столкнулись на трассе в Волгоградской области
Губернатор проверил «Бережливую поликлинику»
Под Волгоградом УК оштрафовали на 250 тысяч за волокиту
В ДТП под Камышином один человек погиб, четверо в больнице
Волгоград встретит конец ноября с метелью и морозами до -13
Мошенники представляются Роспотребнадзором в Волгограде
Волгоград оказался в числе отстающих по качеству жизни
Рособрандзор сохранил лицензию Волгоградскому институту бизнеса
Волгоградские потребители отсудили около трех миллионов рублей и полторы тысячи долларов
Волгоградские дорожники перешли на усиленный режим работы
Волгоградцы вымогали 100 тысяч у пешехода, которого сами же сбили
На питание волгоградских школьников выделят 500 миллионов из бюджета
Tele2 развивает фирменную сеть в Волгоградской области
Верховный Суд оставил в силе приговор волгоградкам, собиравшим деньги для террористов
Фура вылетела на рельсы на юге Волгограда: трамваи не ходят