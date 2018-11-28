В Астрахани полицейскому, застрелившему своего начальника, дали 9 лет «строгача»

СЕГОДНЯ 17:43 2018-11-28T17:43:58+03:00

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В Астрахани отправили в колонию строгого режима полицейского. Причем проведет он за решеткой почти десять лет. Такой суровый вердикт суд вынес ему за то, что он застрелил своего начальника.

Случилось это еще 16 апреля 2017-го. В тот день обвиняемый (водитель отделения полиции Андрей Ходин) и его начальник пребывали на суточном дежурстве в помещении Линейного отделения полиции в портах Астрахани. Оба мужчины работали в линейном управлении. В ходе дежурства между ними разгорелся конфликт. Нервы у подчиненного оказались на грани, и в порыве гнева он схватил свой табельный пистолет и трижды выстрелил в голову своему начальнику-обидчику. Мужчина он полученных травм скончался на месте.

На убийцу тут же завели уголовное дело. как рассказали «КП-Волгоград» следователи Южного следственного управления на транспорте СК РФ, страж порядка, несмотря на явный факты, свои вину не признал. В ходе расследования он потребовал, чтобы его дело рассматривал суд присяжных. Но их вердикт был не менее суров. Трусовский райсуд Астраханской области на основании вердикта присяжных заседателей признал Ходина виновным и приговорил к 9 годам и 10 месяцам «строгача», с ограничением свободы на полтора года.

Кроме того, виновный выплатит по суду полтора миллиона рублей компенсации морального вреда супруге и двоим несовершеннолетним детям погибшего.