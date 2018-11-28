2018-11-28T16:37:27+03:00
Общество

Подрядчик отправил в фонд капремонта поддельный протокол собрания жильцов

Прокуратура в суде оспорит решение, которого не было. Возбуждено уголовное дело
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Ржавые трубы подрядчик решил не менять.Ржавые трубы подрядчик решил не менять.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Волгограде возбудили уголовное дело о подделке и использовании заведомо ложного протокола общего собрания жильцов. Если раньше такие дела касались, в основном, решений о выборе управляющей организации и установления платы за содержание жилья, то на этот раз речь идет об отсрочке капитального ремонта аварийных коммуникаций. Причем на целых пять лет. Факт подделки обнаружили в ходе прокурорской проверки.

Как выяснили сотрудники прокуратуры, в июне 2017 года регоператор заключил с подрядчиком договор на работы по капремонту инженерных коммуникаций в одном из домов Дзержинского района. По нему должны были поменять водопровод и канализацию в доме. Подрядчик в срок не уложился и приостановил работы на зиму - до апреля. А в мае 2018-го и вовсе принес в фонд капремонта протокол собрания собственников, которые решили перенести ремонт на 20123 год. Но прокурорская проверка показала – собрания в доме не было, никаких бюллетеней жильцы не подписывали.

- Прокуратура Дзержинского района инициирует вопрос о признании протокола общего собрания недействительным через суд, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

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