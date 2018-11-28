Мэрия Волгограда изменила маршруты автобусов №35 и №65

СЕГОДНЯ 16:29 2018-11-28T18:43:50+03:00

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Не лучшая идея ехать с рулоном линолеума и люстрой в общественном транспорте, но если вам не на чем добраться до оптово-строительного рынка, а ремонт в квартире не ждет, есть хорошая новость: теперь на оптовку заезжают автобусы. По сообщению пресс-службы мэрии, с 1 декабря автобусные маршруты 35 и 65, которые раньше возили пассажиров до улицы Тулака, поменяют схему движения. По словам городских властей, с учетом пожеланий пассажиров на обоих направлениях добавили две остановки.

Изменения заработают в первый день зимы – как раз успеете что-нибудь починить в доме к Новому Году или купить искусственную елку. Порадуются и работники рынка стройматериалов – теперь им удобно добираться на работу.

Как уточняют в администрации, в соответствии с новой схемой движения общественный транспорт будет останавливаться рядом с главным входом на рынок, а конечная у автобусов будет чуть далее, в 500 метрах. Специально для этого здесь оборудовали пешеходные переходы, поставили знаки и нарисовали разметку, сделали площадку для разворота «ЛИАЗов».

Есть тут и место для отдыха водителей и кондукторов. А жители домов на Тулака вздохнут спокойно – наконец-то автобусы перестанут скапливаться у них под окнами.