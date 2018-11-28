На 2-й Продольной Волгограда разлили гудрон: полицейские ищут виновника

СЕГОДНЯ 15:40 2018-11-28T16:49:26+03:00

Изменить размер текста: A A

«Будьте осторожны, на дороге от вершины Мамаева кургана до Кубинской разлито что-то типа мазута! Очень скользко и данное вещество изрядно летит по всей машине», - волгоградцы с утра 28 ноября предупреждали друг друга в соцсетях о неприятности, которая подстерегала автомобилистов в районе Мамаева кургана на Второй продольной магистрали и на улице Кубинской. По предварительным данным, на одной из главных дорог Волгограда разлили гудрон. И в больших количествах. Так что все проехавшие здесь автомобили оказались изрядно запачканы вязким веществом. Чтобы не допустить аварийных ситуаций, муниципальные службы обработали проезжую часть песком. Ночью, когда дорога опустеет, этот участок дороги полностью очистят. А виновника произошедшего предстоит отыскать полицейским.

- Дежурные бригады МБУ «Северное» зафиксировали факт разлива вязкого вещества на крайней левой полосе по улице Рокоссовского в северном направлении. По предварительным данным, это гудрон, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии. - Причины инцидента, а также виновник произошедшего, устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Но волгоградским автомобилистам от этого не легче.

- 2500 рублей за мойку, резину выкинуть можно, полностью не отмылось! - жалуется один из пострадавших Денис Ковалев.