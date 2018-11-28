2018-11-28T15:15:57+03:00
Недвижимость

Женские прокладки, салаты и консервные банки: Что нельзя кидать в канализацию

ТОП-10 находок волгоградской системы канализации
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Засоряется канализация благодаря самим горожанам.Засоряется канализация благодаря самим горожанам.Фото: Олег УКЛАДОВ
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После дождя и снега у сотрудников цеха, который обслуживает сети канализации Волгограда, работы прибавляется. Сейчас как раз раз такое время. В коллекторы смывает всю грязь с улиц, ветки, листья и прочий мусор. Но самые злостные вредители для системы канализации вовсе не капризы погоды, а сами волгоградцы. Ведь бросают в унитаз что ни попадя, зачастую путая его с мусорным ведром.

- Настоящий бич волгоградской канализации - это женские прокладки, - рассказывает начальник цеха Вадим Локтионов. - На втором месте идут ватные палочки. Летом - арбузные корки и круглый год в канализации встречаются консервные банки. А в новогодние праздники коллекторы заполняют салаты.

Все это добро копится на решетках грубой и тонкой очистки стоков ГКНС. Они установлены перед дюкерами, по которым городские стоки уходят на очистные сооружения на острове Голодном. Каждый день здесь набирается до 10 кубометров мусора. Его счищают скребками и вывозят в тачках. Чего там только не увидишь – носки, презервативы, пенопласт, автомобильные покрышки, ветки. В идеале система канализации отводит стоки на очистные сооружения, где их обеззараживают в несколько этапов, и уже чистая вода возвращается обратно в реку. Но такие «подарки» нередко приводят к тому, что трубы забиваются мусором и жидкость с запашком выходит наверх, заливая улицы. Прокладок и салатов не выдерживают даже трубы диаметром 1,2 метра.

Как рассказали «КП-Волгоград» в «Концессии водоснабжения», бывает, что рабочим приходится вырезать и полностью менять участки труб, потому что иначе пробить засор уже не получается. Поэтому в унитазе место лишь для бытовых стоков и, максимум, туалетной бумаги. Все остальное отправляйте в мусорное ведро.

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