2018-11-28T14:40:30+03:00
Звезды

Волгоградцев приглашают на калмыцкий Новый год

Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Праздник отметят с борцогами. Фото: Старая СарептаПраздник отметят с борцогами. Фото: Старая Сарепта
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Когда-то давно калмыки свой личный день рождения не отмечали. Зато праздновали Зул или общий День прибавления возраста. Отметить новый год по-калмыцки волгоградцев приглашает музей-заповедник «Старая Сарепта». Специальная программа пройдет здесь в ближайшее воскресенье - 2 декабря в 16.00.

Как рассказали «КП-Волгоград» в музее-заповеднике, гостям праздника расскажут о традициях калмыцкого народа и предложат вместе отметить торжество. Покажут посетителям и калмыцкую кибитку. А позже всех ждет кулинарный мастер-класс. Готовить будут борцоги, конечно же, калмыцкие, оценят гости и чай-джомба, который так любили и монгольские кочевники, даже Александр Пушкин.

Попасть на программу можно по предварительной записи. Телефон музея-заповедника - (8442) 67-33-02.

А для тех, кто уже готовится к новогодним праздникам и каникулам, «КП-Волгоград» подготовила путеводитель по новогодним представлениям и развлекательным программам - все ёлки для детей и взрослых 2018 - 2019.

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