2018-11-28T13:35:10+03:00
Происшествия

800 тысяч на «мертвых душах» заработала заведующая детсада в Волгограде

На женщину завели уголовное дело
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В садике рабочий и воспитательница даже не появлялись, но зарплату им начисляли исправно. Фото: Эллина Емельянова.В садике рабочий и воспитательница даже не появлялись, но зарплату им начисляли исправно. Фото: Эллина Емельянова.
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В Волгограде завели уголовное дело на заведующую одного из детсадов Ворошиловского района. Женщину с 18-летним стажем подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Она более пяти лет получала зарплату за «мертвые души», которые якобы трудились в садике. И заработала таким образом около 800 тысяч рублей.

Как установили следователи, в мае 2014 года заведующая приняла на работу в детский сад рабочего. Тот через четыре месяца решил уволиться, но по документам продолжал числиться в штате. Женщина не только не отдала ему на руки трудовую книжку, но еще и потребовала отдать ей зарплатную банковскую карточку. А потом исправно начисляла мужчине, который в детсаду даже не появлялся, не только оклад, но и отпускные, и щедрые премии. Правда, деньги с карточки тратила сама.

Еще одну знакомую заведующая формально приняла на работу воспитателем еще в 2012 году. Приятельнице шел стаж, а начальнице садика - зарплата.

- Свою вину в содеянном женщина не признает, от дачи показаний отказывается, - рассказали «КП-Волгоград» в СУ СКР по региону.

Расследование продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

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