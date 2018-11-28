2018-11-28T13:15:04+03:00
Происшествия

Пять лет колонии за взятки дали экс-сотруднику технадзора

Мужчина помогал знакомым получить удостоверения трактористов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Свои услуги чиновник оценивал от трех до тридцати тысяч рублей.Свои услуги чиновник оценивал от трех до тридцати тысяч рублей.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Экс-сотрудника камышинского гостехнадзора отправили на пять лет в колонию общего режима за взяточничество. Бывшего главного специалиста управления суд признал виновным в получении взятки за совершение незаконных действий, мелком взяточничестве и четырех служебных подлогах.

- Кроме того, суд лишил его права три года занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, - сообщили «КП-Волгоград» в следственном управлении СКР по региону.

Как установило следствие, весной 2017 года мужчина дважды помогал знакомым своих знакомых получить удостоверения трактористов. Причем такса была разной, в одном случае чиновник запросил за свои услуги 30 тысяч рублей, в другом – всего три тысячи. Взяв деньги, он отдавал трактористам права без обучения и экзаменов. А в ведомостях проставляли необходимые сведения. За это часть денег уходило «на лапу» замдиректора технического колледжа, дело которого еще находится в суде.

Разоблачили коррупционера оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского подразделения МВД, а также УФСБ России по Волгоградской области. Государственное обвинение поддерживала Камышинская городская прокуратура.

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