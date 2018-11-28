2,5 года колонии за медь: монтажнику не смягчили приговор за кражу кабеля с «Волгоград Арены»

СЕГОДНЯ 12:40 2018-11-28T12:40:54+03:00

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В апреле 2018 года со строящегося к чемпионату мира стадиона «Волгоград Арена» монтажник с двумя подельниками украли две бухты медного пятижильного кабеля. Хотели сдать на металл и заработать. Но в итоге монтажник заработал 2,5 года в колонии общего режима. Такой приговор вынес суд Центрального района Волгограда Олегу Зарницыну за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере. Адвокат подал апелляцию. Но Судебная коллегия по уголовным делам Волгоградского областного суда оставила приговор без изменения.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областном суде, организовали хищение со строящейся «Волгоград Арены» 48-летний монтажник Олег Зарницын и двое его приятелей (их уголовное дело выделено в отдельное производство). Монтажник грузил украденный кабель в машину, обеспечивал его доставку и разгрузку в пункте сбора металлолома. В итоге ущерб АО «Стройтрансгаз» составил более семи миллионов рублей.