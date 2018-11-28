Ростовский дальнобойщик погиб у застрявшей в грязи фуры в Волгограде
Дальнобойщик из Ростовской области погиб на обочине дороги в Волгограде. Трагедия случилась около половины десятого утра в Советском районе. Грузовик Вольво с ростовскими номерами застрял в грязи на обочине на улице Тбилисской. Помочь попавшему в беду коллеге решил проезжавший мимо водитель автокрана. Он начал сдавать назад. Что произошло дальше и как именно погиб ростовчанин, предстоит выяснить полицейским.
По словам 56-летнего водителя автокрана, он до последнего видел дальнобойщика в зеркала. Но в какой-то момент тот пропал из вида, а его тело обнаружили между автокраном и грузовиком. При этом задний стоп-сигнал автокрана оказался разбит. На место ЧП вызвали скорую, но медикам оставалось лишь диагностировать мгновенную смерть.
- Точная причина смерти не установлена, на теле погибшего в области головы есть небольшая ушибленная рана. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, - сообщил «КП-Волгоград» заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Антон Корнаухов. - Личность погибшего пока также не установлена.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.