Ростовский дальнобойщик погиб у застрявшей в грязи фуры в Волгограде

СЕГОДНЯ 12:02 2018-11-28T12:02:55+03:00

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Дальнобойщик из Ростовской области погиб на обочине дороги в Волгограде. Трагедия случилась около половины десятого утра в Советском районе. Грузовик Вольво с ростовскими номерами застрял в грязи на обочине на улице Тбилисской. Помочь попавшему в беду коллеге решил проезжавший мимо водитель автокрана. Он начал сдавать назад. Что произошло дальше и как именно погиб ростовчанин, предстоит выяснить полицейским.

По словам 56-летнего водителя автокрана, он до последнего видел дальнобойщика в зеркала. Но в какой-то момент тот пропал из вида, а его тело обнаружили между автокраном и грузовиком. При этом задний стоп-сигнал автокрана оказался разбит. На место ЧП вызвали скорую, но медикам оставалось лишь диагностировать мгновенную смерть.

- Точная причина смерти не установлена, на теле погибшего в области головы есть небольшая ушибленная рана. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, - сообщил «КП-Волгоград» заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Антон Корнаухов. - Личность погибшего пока также не установлена.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.