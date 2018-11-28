До трех лет тюрьмы: трое волгоградцев фиктивно прописали иностранцев
Объявления «пропишу», «поставлю на учет» в наше время не редкость. Как и желающие подзаработать на фиктивной постановке на учет иностранцев. За один только день 27 ноября в Волгоградской области полицейские выявили три таких факта. И по каждому возбудили уголовные дела. До трех лет тюрьмы грозит троим волгоградцам из рабочего поселка Средняя Ахтуба, Новониколаевского и Фроловского районов.
Женщина из Новониколаевского района поставила на учет 29-летнюю молдаванку, но по указанному адресу та никогда не проживала. В Среднеахтубинском районе участковый выяснил, что 59-летний местный житель фиктивно зарегистрировал в своем доме гражданина Узбекистана. Грозит уголовная ответственность и 31-летней фроловчанке, которая прописала у себя жителя Азербайджана.
- По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела, - рассказали «КП-Волгоград» в главном управлении МВД по региону.