2018-11-28T11:09:26+03:00
Происшествия

Фура и автовоз столкнулись на трассе в Волгоградской области

Один из дальнобойщиков получил серьезные травмы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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От удара оторвало кабину автовоза.От удара оторвало кабину автовоза.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Две многотонные фуры столкнулись днем 27 ноября на трассе Волгоград - Каменск - Шахтинский в Суровикинском районе Волгоградской области. Один из водителей, 29-летний житель Чечни с серьезными травмами оказался в больнице, покорежены два грузовика и несколько новеньких машин, которые находились в автовозе.

- ДТП произошло около половины третьего дня на 127 километре федеральной трассы, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону. - «МАН» с полуприцепом двигался из Волгограда в сторону Ростова-на-Дону.

По предварительным данным, в какой-то момент водитель не справился с управлением и многотонная фура вылетела на встречку, где лоб в лоб врезалась в грузовой «Рено Магнум» под управлением 39-летнего оренбуржца. От удара кабину оторвало от автовоза. Чтобы извлечь из нее водителя, пришлось поработать спасателям. Мужчина получил множество травм. Его на скорой отвезли в больницу.

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