2018-11-28T10:32:42+03:00
Общество

Губернатор проверил «Бережливую поликлинику»

В проекте участвуют 22 медучреждения Волгоградской области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Очереди у врачу только прибавляют болезней. Фото: АВООчереди у врачу только прибавляют болезней. Фото: АВО
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С начала года 22 поликлиники Волгоградской области участвуют в пилотном проекте «Бережливая поликлиника». Среди них и поликлиника №3 Центрального района Волгограда, куда в среду, 28 ноября, приехал с проверкой губернатор Андрей Бочаров. Главная задача – сделать медицинскую помощь более качественной и доступной. И не последнюю роль в этом играет логистика, чтобы пациентам не приходилось тратить часы в очереди к врачу.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областной администрации, помимо электронной записи к врачу среди нововведений - маршрутизация потоков пациентов, кабинеты неотложной помощи и доврачебного приема. В результате очереди к врачу в поликлинике №3 стали меньше. Это заметил и глава региона.

К концу 2022 года «бережливыми» станут 245 подразделений 66 поликлиник области. А к 2024 году в регионе планируют вдвое увеличить количество гериатрических кабинетов, где принимают пожилых волгоградцев. Сегодня таких работает 25.

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