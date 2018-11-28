2018-11-28T10:04:52+03:00
Недвижимость

Под Волгоградом УК оштрафовали на 250 тысяч за волокиту

ООО "Волгоградская строительная компания" не получила вовремя паспорта готовности к отопительному сезону
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Паспорт готовности к отопительному сезону каждый жилой дом должен получить до 15 сентября. Но ООО «Волгоградская строительная компания», которая управляет домами в селе Большие Чапурники, затянула сроки и подала документы с опозданием. За бумажную волокиту управляющая компания заплатит 250 тысяч штрафа.

Несоблюдение порядка подготовки к отопительному сезону сотрудники инспекции Госжилнадзора выявили 20 сентября. К этому времени не были оформлены документы на два дома в селе Большие Чапурники Светлоярского района. Паспорт готовности выдает местная администрация по заявке УК. Но так как ООО "ВСК" предоставила пакет документов в администрацию Светлоярского района с четырехдневным опозданием, то и проверить их вовремя не успели.

- За нарушение лицензионных требований мировой суд назначил управляющей организации штраф в размере 250 000 рублей, - сообщили «КП-Волгоград» в Госжилнадзоре.

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