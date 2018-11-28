В ДТП под Камышином один человек погиб, четверо в больнице

СЕГОДНЯ 09:43 2018-11-28T10:49:53+03:00

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Страшное ДТП произошло поздним вечером 27 ноября на федеральной трассе в Камышинском районе Волгоградской области. Многотонная фура вылетела на встречку и протаранила иномарку. А после легковушку еще и придавило полуприцепом грузовика. Один пассажир погиб, четыре человека пострадали.

По предварительным данным, 33-летний краснодарец за рулем «КАМАЗ – 5490-S5» ехал по трассе в направлении Саратов – Камышин. В начале одиннадцатого вечера фура с полуприцепом оказалась на встречной полосе и лоб в лоб столкнулась с «Дэу Нексия». Сам «КАМАЗ» оказался в кювете, а полуприцеп опрокинулся на иномарку, которая превратилась в груду металла.

- В результате ДТП 56-летний пассажир иномарки скончался на месте, - сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МВД по региону.

На больничной койке оказались еще четверо: водитель иномарки - 33-летний житель Узбекистана, а также три его пассажира из Ингушетии.